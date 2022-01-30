Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobil takla atıp taksiye çarptı: Taksi şoförü yaralandı

Üsküdar'daki kaza, Nuhkuyusu Caddesi ile Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde Karacaahmet Sultan Cemevi önündeki kavşakta saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, DR. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 DGS 459 plakalı ve ismi öğrenilemeyen sürücü kontrolündeki Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan refüje çıkarak takla attı.