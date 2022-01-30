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Giriş Tarihi: 30.1.2022 05:04 Son Güncelleme: 30.1.2022 05:06

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp taksiye çarptı: Taksi şoförü yaralandı

İHA
Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobil takla atıp taksiye çarptı: Taksi şoförü yaralandı

İstanbul Üsküdar'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak takla attı, karşı şeritten geçen ticari taksiye çarparak durabildi. Kazada hafif şekilde yaralanan taksi şoförü, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'daki kaza, Nuhkuyusu Caddesi ile Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde Karacaahmet Sultan Cemevi önündeki kavşakta saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, DR. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 DGS 459 plakalı ve ismi öğrenilemeyen sürücü kontrolündeki Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan refüje çıkarak takla attı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Refüje çıkarak takla atan otomobil, Nuhkuyusu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 TFL 10 plakalı Mustafa Turan kontrolündeki Hyundai marka otomobilin kaput kısmına düşerek yol kenarına savruldu. Kazada ticari taksi şöförü Mustafa Turan hafif şekilde yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak kapatırken, sağlık ekipleri yaralı taksi şöförü Mustafa Turan hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan caddede trafik normale döndü.

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Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp taksiye çarptı: Taksi şoförü yaralandı
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