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Giriş Tarihi: 21.4.2024 12:23 Son Güncelleme: 21.4.2024 12:35

Üsküdar’da lüks sitenin duvar çöktü

İstanbul Üsküdar’da lüks bir sitenin duvarı, yağış sebebiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Otomobil kullanılmaz hale geldi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar’da lüks sitenin duvar çöktü

İstanbul Üsküdar'da lüks bir sitenin duvarı, yağış sebebiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Üsküdar Salacak Mahallesi Öğdül Sokak üzerinde bulunan içinde villaların bulunduğu lüks bir sitede meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, dün gün boyu devam eden yağmur sonrasında gece saatlerinde sitenin duvarı park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve zabıta ekipleri, sokakta bariyer ile önlem aldı. Olayda ölen veya yaralanan kimse olmazken otomobilde hasar oluştu.

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Üsküdar’da lüks sitenin duvar çöktü
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