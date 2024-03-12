Son kullanma tarihi geçmiş bozuk ürünü ihraç etmişler

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Birliği'nin devreye girdiği sahtecilik olayı şöyle gelişti. İddiaya göre, Gaziantep'te üretim yapan OBA Makarna son kullanım tarihi geçmiş ve kurtlanmış irmikleri Afrika ülkelerinden Tanzanya'ya ihraç etti. Ürünleri satın alan Tanzania Pasta İndustries adlı şirket, ürünlerin kurtlandığını belirleyince bin 865 ton irmiği teslim almadı. Ürünü bozuk çıkan firma ise bu ürünleri orada imha etmek yerine ikinci kez nakliye bedeli ödeyerek ürünleri Mersin Limanı'na getirdi. Ürünlerin belgelerinden ve yurt dışına ihraç edilip geri gelmesinden şüphelenen gümrük memurları yaptıkları kontrolde ürünlerin kurtlanmış olduğu tespit edince işlem başlattı. Gümrük Müdürlüğü yetkilileri durumu ürünlerin ihraç kaydının yapıldığı Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohum İhracatçıları Birliği yetkililerine sorunca, belgenin sahte olduğu ortaya çıktı.

Evrakta sahtecilik ve son kullanma tarihi geçmiş, bozuk ürünleri satışa sunmaktan hakkında işlem başlatılan şirketin geçen Ağustos ayında ise Sakarya'da benzer bir sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Sakarya'ya gönderilen 33 TIR irmiğin son kullanma tarihi geçtiği belirlenince imha edilmek üzere el konulduğu ancak bir firmanın "Gaziantep'e götürüp kendi tesislerimizde el koyacağız" diyerek kente getirmeye çalıştığı ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sadece 3 TIR'ı Gaziantep'e getirdiği, diğer ürünlerin ise Sakarya'da imha edildiği belirtildi.

OBA Makarna daha önce de Hindistan'dan getirdiği buğdayda "Hint Sürmesi" adlı hastalık bulunmasıyla gündeme gelmiş, İskenderun Limanı'na gelen gemideki buğdaylarda yapılan kontrollerde hastalık belirlenince de ürünün boşaltılmasına izin verilmemişti.