Usta kalem için son görev

SABAH Gazetesi'nin duayen yazarlarından Halil Engin Ardıç dün Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde ikindi namazını mütakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oy kullandıktan sonra cenaze törenine katıldı. Erdoğan camiye oğlu Bilal Erdoğan ile geldi. Törende duayen yazarın eşi Sedef Ardıç ile yeğenleri İdil Ark ve Kaan Ark taziyeleri kabul etti. Erdoğan, Ardıç'ın tabutunun başında tezkiye konuşmasında şunları söyledi:Tabii hüznümüz var. Zira Hakk'a ve haklıya sahip çıkan bir kalemdi. Şu anda Hakk'a uğurluyoruz. Acaba o köşe aynı şekilde doldurulabilecek mi? Biraz zor olduğuna inanıyorum. Çünkü bu kalemler öyle kolay kolay dolmuyor. Aynı kalem kıran hâkimler vardır ya yazarlar da öyle. Fakat Engin kardeşimizin öyle bir özelliği vardı ki kalemi hırçın gibi göründü ama o hırçın gibi görünen kalem hak içindi, haklı içindi ve bunu da esirgemeden yapardı. Rabb'im mekânını cennet eylesin.Hiç kimse havalara girmesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Ne bir an ileri, ne bir an geri. Vakit, saat geldiğinde emanet sahibine teslim edilecek. Şimdi tabii Engin kardeşimiz de 71 yaşında emaneti sahibine teslim etti. Biz kendisine Rabb'imden rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.Sevenlerine aynı şekilde sabırlar diliyoruz. Rabb'im mekânını cennet eylesin inşallah ve Hakk'a uğradığımız bu anda da tezkiyelerinizi de yaptınız. İnşallah bu cemaatimizin bu tezkiyesiyle birlikte mekânı da cennet olur diyorum. İkindi namazını müteakip cenaze namazının ardından Başkan Erdoğan, Engin Ardıç'ın tabutuna omuz verdi. Ardıç, Kilyos Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak, SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, SABAH yazarları Mahmut Övür ve Melih Altınok, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ile Ardıç'ın sevenleri katıldı.