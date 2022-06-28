Usta oyuncu Osman Wöber’e gözyaşlı veda

Ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Wöber'in cenazesine uzun yıllar rol aldığı dizilerden birkaç oyuncunun katılması dikkat çekti.Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Osman Wöber için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Wöber'in cenazesi Şişli Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber ile yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, dostları da onları teselli etmeye çalıştı.Uzun yıllar rol aldığı Kurtlar Vadisi kadrosundan yalnızca birkaç kişinin Wöber'in cenaze namazına katıldığı görüldü. Arkadaşını kaybetmenin acısı içinde olduğunu söyleyen oyuncu Hatice Aslan, "Yakın arkadaşımdı. Osman gibi bir insanın kıymetinin tam olarak bilinmemesinden çok üzülüyorum. Osman çok sevdiğim bir insandı" dedi. Ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber'in naaşı kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.