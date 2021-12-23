Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

TÜRK sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz yaşamını yitirdi. 65 yaşında olan Tınaz'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Tınaz'ın vefatına ilişkin açıklama Türkiye Jokey Kulübü'nden geldi. Açıklamada "Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez "Yılın Sanatçısı" seçildi. "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümleri bulunan Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi seçilerek çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.