Ustalarla işçilerin kavgası kanlı bitti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başörün Köyü'ndeki çırçır fabrikasında, önceki gün pres işçileri ve ustaları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak, demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Kavga sırasında yaralanan 2 kişi ise Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen yaralıların yakınları arasında çıkan tartışma ise kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Celal Aydın'ın hayatını kaybettiği kavgada, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar Diyarbakır ve Batman'dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 5 kişi gözaltına alındı.