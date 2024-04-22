Ustasından akıl aldı 3 yıl hapsi istendi

İstanbul Pendik'te yaşayan eczacı Muzaffer P. (53) geçtiğimiz yıl ocak ayında polis merkezine giderek motosikletinin çalındığını belirterek ihbarda bulundu ancak gerçek bambaşka çıktı. Arızalanan motosikletini vergiden düşürmek için motor tamir dükkanına giden Muzaffer P, "Motorun şasesini siler parçalayıp satarım. Sen de çalıntı dilekçesi ver. Kimse bulamaz, trafikten düşer" diyen ustanın aklına uydu. Önce motorunu bin 700 liraya sattı ve sonra karakola giderek çalıntı ihbarı yaptı. Ancak bir süre sonra motosikletin Gebze'de bulunduğu ortaya çıktı. Olayı itiraf eden Muzaffer P. vergiden düşürmek için böyle bir yolu seçtiğini anlattı. Muzaffer P.'nin "suç uydurma" sebebiyle 3 yıla kadar hapsi istendi.