Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hastanelerde ve özel tıp merkezlerindeki doktor, hemşire, teknisyen, sekreter ve hasta bakıcılarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin, başta kamu çalışanları olmak üzere 600 kişiye hasta olmadıkları halde usulsüz rapor düzenleyerek devleti 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattıklarını ve bu yolla haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

Usulsüz rapor düzenleyen örgüte operasyon! Telefon üzerinden rapor sipariş etmişler | Video

HASTANEYE GİTMEDEN TEŞHİS KOYDULAR

Suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen V. E.'nin, birlikte hareket ettiği bazı doktor ve hastane çalışanları aracılığıyla, rapor talebinde bulunanlara hastaneye gitmelerine gerek kalmadan rastgele bir hastalık teşhisi konularak para karşılığında usulsüz iş göremezlik raporu, heyet raporu ve engelli raporu hazırlattığı ortaya çıkarıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIDA RAPOR ALDI

Şüphelilerin, polise yakalanmamak için başkaları adına telefon ve banka hesabı kullandıkları, bu kişilere hesaplarını kullanma karşılığında aylık para ödedikleri, raporlar karşılığında aldıkları paraları elden paylaştıkları belirlendi. İş göremezlik raporu ve heyet raporu alan kamu veya özel sektör çalışanlarının, raporları çalıştıkları yere verip işe ya da göreve gitmedikleri, buna rağmen maaş alıp kamuyu zarara uğrattıklarını belirleyen ekipler, usulsüz rapor alanlar arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu bilgisine ulaştı.

RAPORLA EMEKLİ OLDULAR

Rapor alan çalışanların, aldıkları rapor karşılığında hastaneye ödedikleri ücretin belli bir kısmını devletten geri aldıkları, engelli raporu alan kişilerin de malulen emekli oldukları veya engelli maaşı aldıkları, bazı kamu hizmetlerinden de ücretsiz faydalanma imkanına kavuştukları saptandı.

ANKARA'YA GELMEDEN RAPOR ALDILAR

Yaklaşık 300 şüphelinin 57 farklı ilden hiç Ankara'ya gelmeden telefonla arayıp bilgilerini vererek rapor talebinde bulundukları, usulsüz rapor verilecek kişilerin özellikle polis, asker, adliye çalışanı olmamasına özen gösterildiği, böylece raporları hakem hastaneye gönderen kurumlardan uzak durulduğu tespiti yapıldı.

RAPORLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüphelilere yönelik 57 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 17 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüpheli olarak işlem yapılmak üzere usulsüz sağlık raporu alan 600 kişiye yönelik operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, başka kişiler adına düzenlenmiş 200 sağlık raporu, çeşitli özel tıp merkezlerine ait doktor kaşeleri, başka kişiler adına düzenlenen kredi kartları, usulsüz rapor verilen kişilerin bilgilerinin yer aldığı ajandalar ele geçirildi .