Haberler Yaşam Haberleri Usulsüz rapor düzenleyen örgüte operasyon! Telefon üzerinden rapor sipariş etmişler
Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:42 Son Güncelleme: 25.2.2022 11:27

Usulsüz rapor düzenleyen örgüte operasyon! Telefon üzerinden rapor sipariş etmişler

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Usulsüz rapor düzenleyen örgüte operasyon! Telefon üzerinden rapor sipariş etmişler

Ankara’da para karşılığında usulsüz şekilde iş göremezlik ve engelli raporu düzenleyerek kamuyu yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratan aralarında doktor, hemşire, teknisyen ve hasta bakıcılarında aralarında bulunduğu suç örgütüne yönelik Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “Usulsüzler Operasyonu" düzenledi. Yaklaşık 300 kişinin 57 farklı ilden Ankara’ya hiç gelmeden telefon ile arayarak rapor aldıkları ortaya çıktı. Engelli raporu alan kişilerin de malulen emekli oldukları veya engelli maaşı aldıkları, bazı kamu hizmetlerinden de ücretsiz faydalanma imkanına kavuştukları saptandı. Örgüt, yakalanmamak için rapor verilecek kişilerin özellikle polis, asker ve adliye çalışanı olmamasına özen gösterdikleri belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hastanelerde ve özel tıp merkezlerindeki doktor, hemşire, teknisyen, sekreter ve hasta bakıcılarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin, başta kamu çalışanları olmak üzere 600 kişiye hasta olmadıkları halde usulsüz rapor düzenleyerek devleti 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattıklarını ve bu yolla haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

Usulsüz rapor düzenleyen örgüte operasyon! Telefon üzerinden rapor sipariş etmişler | Video

HASTANEYE GİTMEDEN TEŞHİS KOYDULAR

Suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen V. E.'nin, birlikte hareket ettiği bazı doktor ve hastane çalışanları aracılığıyla, rapor talebinde bulunanlara hastaneye gitmelerine gerek kalmadan rastgele bir hastalık teşhisi konularak para karşılığında usulsüz iş göremezlik raporu, heyet raporu ve engelli raporu hazırlattığı ortaya çıkarıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIDA RAPOR ALDI

Şüphelilerin, polise yakalanmamak için başkaları adına telefon ve banka hesabı kullandıkları, bu kişilere hesaplarını kullanma karşılığında aylık para ödedikleri, raporlar karşılığında aldıkları paraları elden paylaştıkları belirlendi. İş göremezlik raporu ve heyet raporu alan kamu veya özel sektör çalışanlarının, raporları çalıştıkları yere verip işe ya da göreve gitmedikleri, buna rağmen maaş alıp kamuyu zarara uğrattıklarını belirleyen ekipler, usulsüz rapor alanlar arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu bilgisine ulaştı.

RAPORLA EMEKLİ OLDULAR

Rapor alan çalışanların, aldıkları rapor karşılığında hastaneye ödedikleri ücretin belli bir kısmını devletten geri aldıkları, engelli raporu alan kişilerin de malulen emekli oldukları veya engelli maaşı aldıkları, bazı kamu hizmetlerinden de ücretsiz faydalanma imkanına kavuştukları saptandı.

ANKARA'YA GELMEDEN RAPOR ALDILAR

Yaklaşık 300 şüphelinin 57 farklı ilden hiç Ankara'ya gelmeden telefonla arayıp bilgilerini vererek rapor talebinde bulundukları, usulsüz rapor verilecek kişilerin özellikle polis, asker, adliye çalışanı olmamasına özen gösterildiği, böylece raporları hakem hastaneye gönderen kurumlardan uzak durulduğu tespiti yapıldı.

RAPORLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüphelilere yönelik 57 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 17 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüpheli olarak işlem yapılmak üzere usulsüz sağlık raporu alan 600 kişiye yönelik operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, başka kişiler adına düzenlenmiş 200 sağlık raporu, çeşitli özel tıp merkezlerine ait doktor kaşeleri, başka kişiler adına düzenlenen kredi kartları, usulsüz rapor verilen kişilerin bilgilerinin yer aldığı ajandalar ele geçirildi .

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar: Bizim güçlerimiz çatışmaya girmeyecek
Son dakika: Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna halkı metrolara sığındı
Ukrayna lideri Zelenskiy Batı’ya sitem etti! Yalnız bırakıldık
ARKADAŞINA GÖNDER
Usulsüz rapor düzenleyen örgüte operasyon! Telefon üzerinden rapor sipariş etmişler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA