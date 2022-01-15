Haberler Yaşam Haberleri Üşüyen kediyi hırkasıyla ısıtmaya çalışan öğrenci SABAH'a konuştu! ''Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım''
Giriş Tarihi: 15.1.2022 08:44

Üşüyen kediyi hırkasıyla ısıtmaya çalışan öğrenci SABAH'a konuştu! ''Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım''

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Üşüyen kediyi hırkasıyla ısıtmaya çalışan öğrenci SABAH’a konuştu! ’’Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım’’

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durakta servisi bekleyen Emir Haktan Yakşi, üşüyen kediyi hırkasıyla ısıtmaya çalışması herkesi duygulandırmıştı. Babasının işyerine gittiği sırada durakta servis beklerken kedinin üzerine kendi hırkasını örten Emir Haktan arkadaşları ve okuldaki öğretmenleri tarafından tebrik edildi.

Bir vatandaş tarafından durakta servis beklerken kedinin ıslanıp üşüdüğünü gören Siverek Ortaokulu 7'inci öğrencisi 13 yaşındaki Emir Haktan Yakşi, kediye üzerindeki hırkayı örterek ısınması sağlaması sosyal medyada paylaşılmıştı. SABAH'ın ulaştığı Kayşi, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım, onlar dilsizdir, merhamet göstermemiz gerekiyor" topluma mesaj gönderdi. Babasının işyerine gittiği sırada durakta servis beklerken kedinin üzerine kendi hırkasını örten Emir Haktan arkadaşları ve okuldaki öğretmenleri tarafından tebrik edildi.

SOKAK HAYVANLARINA MERHAMET GÖSTERMELİYİZ

Duygularını paylaşan Emir Haktan Kayşi şunları kaydetti: "Dün evden çıkıp babamın yanına giderken durakta beklediğim sırada yağmurda yağıyordu, bir kedi gelip durakta yanıma oturdu bende ıslandığı ve üşüdüğünü görünce üzerimdeki hırkayı çıkararak ısıtmaya çalıştım, sokak hayvanlarını seviyorum onlara yuvalar yapmamız gerekiyor, onlara sahip çıkarak merhamet göstermeliyiz. Kediyi bahçemize getirip ona sahip çıktım, şuan evimizin bahçesinde elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum kedi bana alıştı evimizin önünden ayrılmıyor sürekli beni takip ediyor" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Okul bahçesinde hayvanların ihtiyacını karşılamak için idare olarak düzenli bir şekilde mama ve su kaplarının bırakıldığını söyleyen Okul Müdürü Mustafa Seval, "Öğrencimizle gurur duyuyoruz böylesine güzel bir harekette bulunması bizleri duygulandırdı, bizde okul bahçesinde öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak anlamında okulumuzun aldığı bir kararla yaklaşık 1 yıldır sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizin tamamı bu anlamda azda olsa deneyimlidir, öğrencimiz Emir Haktan daha duygusal davranarak ıslanan ve üşüyen kediye kendi üzerindeki hırkayı kedinin üzerine örtmesi bizleri duygulandırdı. Bu anlamlı hareketinden dolayı öğrencimizi tebrik ediyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce geri koydu
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar
Hastanede skandal iddia! Öldüren inatlaşma
HDP'li Semra Güzel dosyasındaki çarpıcı gerçekler! KCK mülakatına girdi, 1 dakikada milletvekili adayı oldu
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! 4 milyon haneye doğalgaz desteği
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Üşüyen kediyi hırkasıyla ısıtmaya çalışan öğrenci SABAH'a konuştu! ''Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım''
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA