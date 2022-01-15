Üşüyen kediyi hırkasıyla ısıtmaya çalışan öğrenci SABAH’a konuştu! ’’Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım’’

Bir vatandaş tarafından durakta servis beklerken kedinin ıslanıp üşüdüğünü gören Siverek Ortaokulu 7'inci öğrencisi 13 yaşındaki Emir Haktan Yakşi, kediye üzerindeki hırkayı örterek ısınması sağlaması sosyal medyada paylaşılmıştı. SABAH'ın ulaştığı Kayşi, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım, onlar dilsizdir, merhamet göstermemiz gerekiyor" topluma mesaj gönderdi. Babasının işyerine gittiği sırada durakta servis beklerken kedinin üzerine kendi hırkasını örten Emir Haktan arkadaşları ve okuldaki öğretmenleri tarafından tebrik edildi.

SOKAK HAYVANLARINA MERHAMET GÖSTERMELİYİZ

Duygularını paylaşan Emir Haktan Kayşi şunları kaydetti: "Dün evden çıkıp babamın yanına giderken durakta beklediğim sırada yağmurda yağıyordu, bir kedi gelip durakta yanıma oturdu bende ıslandığı ve üşüdüğünü görünce üzerimdeki hırkayı çıkararak ısıtmaya çalıştım, sokak hayvanlarını seviyorum onlara yuvalar yapmamız gerekiyor, onlara sahip çıkarak merhamet göstermeliyiz. Kediyi bahçemize getirip ona sahip çıktım, şuan evimizin bahçesinde elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum kedi bana alıştı evimizin önünden ayrılmıyor sürekli beni takip ediyor" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Okul bahçesinde hayvanların ihtiyacını karşılamak için idare olarak düzenli bir şekilde mama ve su kaplarının bırakıldığını söyleyen Okul Müdürü Mustafa Seval, "Öğrencimizle gurur duyuyoruz böylesine güzel bir harekette bulunması bizleri duygulandırdı, bizde okul bahçesinde öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak anlamında okulumuzun aldığı bir kararla yaklaşık 1 yıldır sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizin tamamı bu anlamda azda olsa deneyimlidir, öğrencimiz Emir Haktan daha duygusal davranarak ıslanan ve üşüyen kediye kendi üzerindeki hırkayı kedinin üzerine örtmesi bizleri duygulandırdı. Bu anlamlı hareketinden dolayı öğrencimizi tebrik ediyoruz" dedi.