Üvey annesini sokak ortasında katletti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadın, üvey oğlu tarafından öldürüldü. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan Y. henüz bilinmeyen bir nedenle yolda kızıyla birlikte yürüyen üvey annesi Dilek Y.'yi arkasından yaklaşıp başından tabancayla vurdu. Kız kardeşinin yanında üvey annesini vuran Özkan Y., daha sonra kayıplara kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilek Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Dilek Y.'nin kocasının ifadesine başvuran ve evinde arama yapan polis saldırgan Özkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.