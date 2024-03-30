Üvey babasını bıçakla yaraladı

Burdur'da arkadaşları ile eve gelip kardeşlerini darp eden üvey kardeş ile üvey baba arasında çıkan kavgada genç, üvey babasını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olay 22.15 sıralarında Burdur merkez Karasenir Mahallesi Anıt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile üvey babasının yaşadığı eve gelen M.D.B. burada üvey kardeşi N.N.S.'yi darp etti. Bunu gören üvey baba A.S. de M.D.B. ile kavgaya tutuşunca M.D.B. üvey babası A.S.'yi koltuk altından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polisin çalışması sürüyor.