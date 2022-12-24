Üvey evlat dehşeti

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 59 yaşındaki emekli albay Levent Demir, aynı evde yaşayan ve alkol aldığı belirlenen 17 yaşındaki üvey oğlu A.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre Demir ile 4 ay önce evlendiği 1 çocuk annesi Yeşim D. arasında zaman zaman kavga çıkıyordu.Yeşim D.'nin bu nedenle eşi hakkında "tehdit ve hakaretten" suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Tanık olarak ifadesi alınan anne, olayın yaşandığı akşam eşiyle dışarıda yemek yediklerini ve tartışmanın olmadığını belirterek, "Yemek yerken oğlum, eşimin tuvaleti pis bıraktığını belirten bir fotoğraf attı. Mesajlaştık. Eve gelince eşim bu mesajlaşmaları gördü, tartışma başladı. Sesimizi duyan oğlum içeri geldi, ardından olay yaşandı" dedi. A.K.'nin ise ifadesinde odasında alkol aldığını, salondaki tartışmayı duyduğunda ise bıçağı alarak içeriye girdiğini söylediği öğrenildi. Polis olayda kullanılan bıçağa incelenmek üzere el koyarken, A.K'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Levent Demir hayatını kaybetti, cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.