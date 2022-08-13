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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Üvey oğlunu öldürüp dağ başına attı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Üvey oğlunu öldürüp dağ başına attı
Kayserı Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Köyü Uzunyayla mevkiinde vatandaşlar boş arazide erkek çocuk cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin, köyün çobanının üvey oğlu olan 12 yaşındaki zihinsel engelli Şahin Mağara'ya ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp izleri bulunan Şahin Mağara'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside çocuğun dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Şahin Mağara'yı döverek öldürdüğü iddia edilen üvey babayı gözaltına aldı. Çobanlık yapan üvey babanın sorgusunda, Şahin'in eşekten kayalıkların üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi. Jandarma küçük Şahin'in annesini de gözaltına alarak karakola getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Üvey oğlunu öldürüp dağ başına attı
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