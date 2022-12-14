Haberler Yaşam Haberleri Uygulama noktasında ilginç anlar! Her gelen alkollü çıktı
Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:25 Son Güncelleme: 14.12.2022 13:34

Uygulama noktasında ilginç anlar! Her gelen alkollü çıktı

Bursa’da trafik uygulaması yapan ekipler, durdurdukları bir aracın sürücüsüne alkol testi yaptı. Sürücü 1.27 promil alkollü çıktı. Aracın bağlanmaması için oğlunu uygulama noktasına çağıran baba, oğlunun da 0.87 promil alkollü çıkmasıyla şaşkına döndü. Baba-oğul, bir başka yakınını çağırdı o da alkollü çıktı. Film gibi olayda, son olarak çağırdıkları yeğenleri aracı bağlanmaktan kurtardı. Baba ve oğlunun ehliyetine alköllü araç kullanmaktan 6 ay el konuldu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Uygulama noktasında ilginç anlar! Her gelen alkollü çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine Santral Garaj yakınlarında uygulama noktası kuran ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak evrak kontrolü ve alkol testi yaptı. Durdurulan bir aracın sürücüsü, yapılan alkol testinde 1.27 promil alkollü çıktı. Sürücü hakkında işlem yapan ekipler, aracın alkolsüz birine teslim edebileceğini aksi halde bağlanacağını söyleyinde adam hemen oğlunu aradı. Uygulama noktasına gelen oğlunun yapılan alkol muayenesinde 0.87 promil alkol çıktı. Bunun üzerine şaşkına dönen baba, bir yakınını daha aradı. Onun da alkollü çıkması "bu kadarına pes" dedirtti.

İMDADA YEĞENLERİ YETİŞTİ

Her gelenin alkollü çıktığı film gibi olay, son olarak çağırılan yeğenlerinin alkolsüz çıkmasıyla son buldu. Araç yeğene teslim edilirken, baba ve oğlunun ehliyetlerine 6 ay süreyle el konulurken bin 823 TL ceza kesildi.

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Uygulama noktasında ilginç anlar! Her gelen alkollü çıktı
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