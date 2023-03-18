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Giriş Tarihi: 18.3.2023 14:01 Son Güncelleme: 18.3.2023 14:02

Uykusundan 'deprem oluyor' diyerek kalkan kadın ikinci kattan atladı, hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde uykusundan 'deprem oluyor' diyerek kalkan ve paniğe kapılan kadın ikinci kattan atlaması sonucu hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Uykusundan ’deprem oluyor’ diyerek kalkan kadın ikinci kattan atladı, hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen olayda annesi Lütfiye Çeler ile birlikte yaşayan Ayşe Gülhan Çeler (38), 6 Şubat depreminden çok etkilendi. Sürekli korku içinde olan kadın 14 Mart gecesi artçı yaşandığını düşünerek uykusundan bağırarak uyandı. Paniğe kapılan Ayşe Gülhan Çeler, evin balkonuna doğru koşarak ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan Çeler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 Şubat depreminin ardından kızı Ayşe Gülhan Çeler'in korku içerisinde olduğunu belirten Anne Lütfiye Çeler,"O gün aynı odada kalıyorduk. Salı günü saat 03.30 civarıydı. Kızım Ayşe birden bağırarak uyandı. 'Anne deprem oluyor dışarı çıkalım' dedi. Baktım balkona doğru koştu, kızım orası balkon dememe rağmen tutamadım ve ikinci kattan aşağı atladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Balkondan aşağıya baktığımda kızım cansız yatıyordu. Komşulara seslendim koşarak kızımın düştüğü yere geldim. Kendimden geçtim" dedi.

Kızının herkese saygılı ve ailesiyle sorunu olmayan biri olduğunu ifade eden Anne Çeler, "İşinde de sevilen bir insandı. Yardım severdi. Kızıma ne olduysa 6 Şubat depremiyle oldu. Kızım intihar etmedi, galiba rüyasında deprem olduğunu görmüş ve panikleyerek atladı" diye konuştu.

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Uykusundan 'deprem oluyor' diyerek kalkan kadın ikinci kattan atladı, hayatını kaybetti
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