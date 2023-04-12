Uyuşturucu baronu fizyoterapist takibiyle yakalandı

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü son dönemlerin en önemli operasyonlarından birine imza attı. 10 yıldır kaçak olan ve Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan uluslararası uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın (74) Sarıyer Zekariyaköy'deki villasına özel harekât polisleri destekli operasyon düzenlendi. Çetinkaya, 5 adamıyla birlikte yakalandı.5 Kasım 2003'te İstanbul'da 1.3 ton, 6 Kasım 2013'te Rize'de 159 kilogram, 5 Mayıs 2013'te Artvin'de 103 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarla bağlantılı olarak "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.İstanbul Adliyesi'ne götürülen Çetinkaya'nın SEGBİS aracılığıyla Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nce uyuşturucu suçundan ifadesi alındı. Çetinkaya ayrıca eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a hakaret ettiği için ifade verdi.Çetinkaya daha sonra infaz işlemleri tamamlanarak cezaevine gönderildi.SABAH'ın ulaştığı detaylara göre, Çetinkaya villadan hiç dışarı çıkmadan her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir yaşam kurmuştu. Villada özel sauna, tedavisi için yüzme havuzu, gelen doktorları için muayene odaları kurdurdu. Hatta öyle ki diş hekimine ait bir oda dahi vardı. 10 yıldır firari olan ve yakalanmamak için cep telefonu bile kullanmayan Çetinkaya'nın villada olduğu ihbarını alan polis, bölgedeki fizyoterapistleri tek tek incelemeye aldı.Bir fizyoterapistin sabit olarak Çetinkaya'nın olduğu iddia edilen villaya gittiği belirlendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Çetinkaya'nın villada olduğu kesinleşince baskın yapıldı. Çetinkaya'nın baskın sırasında ellerini kaldırarak teslim olduğu ve tekerlekli sandalyesinde bir silah ile 3 şarjör bulunduğu öğrenildi.Narkotik Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Akademisi tarafından özel olarak yetiştirilen "teknoloji arama" köpekleri "Rio" ve "Athena" ilk kez bu operasyonda kullanıldı. Köpekler villadaki tuvalet duvarının arkasına gizlenmiş gömme bölmede iki adet kripto cep telefonunun yerini tespit etti. 2 adet ruhsatsız tabanca, 393 mermi, bir uzun namlulu tabanca, bir tüfek, bir miktar nakit para ve bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.