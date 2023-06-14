Uyuşturucu baskınında şok manzara: Buzdolabının altına tünel kazmışlar!

Yapılan aramalarda 3 kilo 650 gram eroin, 5 kilo 601 gram metamfetamin, 2 av tüfeği, 5 tabanca, bu tabancalara ait 8 şarjör, 96 mermi, 3 hassas terazi, 3 telsiz ve çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu, uyarıcı madde ile bunları kullanmak için çok sayıda aparat ele geçirildi.