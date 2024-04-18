Uyuşturucu çetelerine büyük darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından; 41 ilde eş zamanlı olarak "Narkoçelik-12" operasyonları düzenlendi. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 856 kilo uyuşturucu madde, 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 268 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı. Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:Edirne'de yapılan operasyonda; 218 kilo skunk, 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 sokak satıcısı yakalandı.Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda; 186 kilo skunk ele geçirilirken 1 zehir taciri gözaltına alındı.İstanbul'da yapılan operasyonda; 175 kilo metamfetamin, 66 kilo bonzai hammaddesi, 10 kilo 600 gram kokain, 535 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 13 sokak satıcısı yakalandı.Bolu'daki operasyonda; 52 kilo 600 gram skunk ele geçirilirken 2 zehir taciri gözaltına alındı.Gaziantep'te yapılan operasyonda; 36 kilo metamfetamin, 26 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı.Adana'da gerçekleşen operasyonda; 34 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.Antalya'da yapılan operasyonda; 33 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.Malatya'da gerçekleşen operasyonda; 30 kilo skunk ele geçirildi.Van'da yapılan operasyonda; 12 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.