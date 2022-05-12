Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu çetesini fenomen kılığına giren polisler çökertti
Giriş Tarihi: 12.5.2022

Uyuşturucu çetesini fenomen kılığına giren polisler çökertti

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Uyuşturucu çetesini fenomen kılığına giren polisler çökertti
Tonlarca uyuşturucunun tekne ve gemilerle Ege sahilleri üzerinden Türkiye'ye sokulmasından sorumlu olduğu ileri sürülen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz, Balıkesir Narkotik Timleri'nin 7 ay süren takibi sonucu yakalandı. Narkotik dedektifleri çete lideri Mahsum Ay'ın sahte kimlik kullandığını ve bir kez kullandığı telefonu bir daha kullanmadığını tespit etti. Ay'ın sevgilisi Sunay Epöz'ün lüks rezidanslarda ve otellerde yaşadığını ve TikTok'da gününün büyük bir kısmını paylaştığını belirleyen narkotik polisi, şebekeye ulaşmak için Tik-Tok'a üye olup, Epöz'ün gittiği lüks restoranları, spor salonlarını ve kuaförünü takibe aldı. Kendilerini çift olarak tanıtan polisler, kısa sürede Sunay Epöz ile arkadaş oldu. Epöz, kendilerine TikTok fenomeni süsü veren polis çiftle sürekli sosyal medya üzerinden iletişime geçmeye başladı. Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz'ün 2 tonun üzerindeki uyuşturucunun Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili organizatörlerle görüşmek için Bodrum'a gideceği bilgisine ulaşan Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Bodrum'da para trafiğinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aynı gün otomobiliyle geri dönen Mahsum Ay ve Sevgilisi Sunay Epöz Buca çıkışında polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 20 ilin valisi değişti
Son dakika: İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'
Son dakika! Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu 'Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor' dedi
Selçuk Bayraktar’dan ABD'li firmaya: Bakalım kim önce yapacak
AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı!
Osmangazi Köprüsü'nde garanti aşıldı: Yüzde 120'nin üzerine çıktı
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'nin gizli büyükelçi görüşmesi ile ilgili çarpıcı açıklama: Bunları konuştunuz...
Son dakika: Valiler kararnamesi yayımlandı
Son dakika: Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı
Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu! Sivasspor, Alanyaspor’a şans tanımadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu çetesini fenomen kılığına giren polisler çökertti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA