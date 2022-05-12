Uyuşturucu çetesini fenomen kılığına giren polisler çökertti

uyuşturucunun tekne ve gemilerle Ege sahilleri üzerinden Türkiye'ye sokulmasından sorumlu olduğu ileri sürülen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz, Balıkesir Narkotik Timleri'nin 7 ay süren takibi sonucu yakalandı. Narkotik dedektifleri çete lideri Mahsum Ay'ın sahte kimlik kullandığını ve bir kez kullandığı telefonu bir daha kullanmadığını tespit etti. Ay'ın sevgilisi Sunay Epöz'ün lüks rezidanslarda ve otellerde yaşadığını ve TikTok'da gününün büyük bir kısmını paylaştığını belirleyen narkotik polisi, şebekeye ulaşmak için Tik-Tok'a üye olup, Epöz'ün gittiği lüks restoranları, spor salonlarını ve kuaförünü takibe aldı. Kendilerini çift olarak tanıtan polisler, kısa sürede Sunay Epöz ile arkadaş oldu. Epöz, kendilerine TikTok fenomeni süsü veren polis çiftle sürekli sosyal medya üzerinden iletişime geçmeye başladı. Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz'ün 2 tonun üzerindeki uyuşturucunun Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili organizatörlerle görüşmek için Bodrum'a gideceği bilgisine ulaşan Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Bodrum'da para trafiğinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aynı gün otomobiliyle geri dönen Mahsum Ay ve Sevgilisi Sunay Epöz Buca çıkışında polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.