Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Uyuşturucu ile mücadelede "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik seri operasyonlar düzenleyen ve başarılı çalışmalara imza atan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. Ö.Y. ve Y.E.G. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 75,15 gram sentetik uyuşturucu Bonzai hammaddesi, 16,2 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 16 mermi, üç cep telefonu, çok sayıda kilitli poşet, bir hassas terazi ve 460 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Açıktan Hırsızlık, Yağma" başta olmak üzere farklı suçlardan çok sayıda kayıtları olan iki suç ortağı yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Ö.Y. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Y.E.G. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.