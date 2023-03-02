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Giriş Tarihi: 2.3.2023 17:06 Son Güncelleme: 2.3.2023 17:29

Uyuşturucu operasyonunda 183 kişi yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 42 ayrı operasyonda yakalanan 183 kişiden 47’si tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Uyuşturucu operasyonunda 183 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, 1 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında kent genelinde, 42 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 183 kişi yakalanırken, 47 kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda, 167 kilo 855,82 gram skank maddesi 32 kilo 118,14 gram esrar, 199 kilo 973,96 gram kenevir 2 kilo 169 gram metamfetamin maddesi ve 53,99 gram eroin maddesi, 15 adet sentetik ecza, 110 adet ecstasy ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi. operasyonda ayrıca, 6 adet tabanca ile 66 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 183 kişi yakalandı
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