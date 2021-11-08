Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. Anamur ve Bozyazı'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini yapan ve kullanan şahısları takibe alan polis ekipleri, yaptığı çalışmar neticesinde belirlediği adreslere şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda 10 kişiyi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 710 gram bonzai, 4 kilogram esrar, 33 gram metamfetamin, 9 extacsy hap, 27 adet Lyrica hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde içme düzenekleri ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edilen 8 bin 750 TL para ele geçirildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., O.K., K.B.K., A.K., H.D., T.A. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk S.G. tutuklandı. N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.R. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.