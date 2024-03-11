Uyuşturucu parası isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Adana'da 38 yaşındaki Hazım Evren, uyuşturucu parası istediği babası Tamer Evren (66) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Suç aletiyle teslim olan baba Tamer Evren'in sorgusu sürüyor. Olay merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hazım Evren uyuşturucu almak için babası Tamer Evren'den para istedi. Tamer Evren, oğluna para vermeyi kabul etmedi. Baba ile oğul arasında bu konu yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce baba av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Sağlık ekiplerinin kontrolü üzerine baba Hazım Evren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.