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Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:33 Son Güncelleme: 21.10.2022 10:45

Uyuşturucu satıcılarına darbe: 8 tutuklama

Adana'da narkotik polisinin ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Uyuşturucu satıcılarına darbe: 8 tutuklama

Adana Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kentin girişlerindeki uygulama noktalarında şüphelendikleri araçlarda arama yaparken, merkez ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Onur Mahallesi'nde bir şüpheliye ait evin yatak odasında termal çadırda saksılara ekili 34 kök Hint keneviri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 4 kilogram esrar, bir otobüste de yolcuya ait valizde 2 bin 408 uyuşturucu etkili hap elegeçirildi. Operasyonda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 1 samuray kılıcı ve 1 pala bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

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Uyuşturucu satıcılarına darbe: 8 tutuklama
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