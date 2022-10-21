Uyuşturucu satıcılarına darbe: 8 tutuklama

Adana Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kentin girişlerindeki uygulama noktalarında şüphelendikleri araçlarda arama yaparken, merkez ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Onur Mahallesi'nde bir şüpheliye ait evin yatak odasında termal çadırda saksılara ekili 34 kök Hint keneviri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 4 kilogram esrar, bir otobüste de yolcuya ait valizde 2 bin 408 uyuşturucu etkili hap elegeçirildi. Operasyonda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 1 samuray kılıcı ve 1 pala bulundu.