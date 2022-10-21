Uyuşturucu satıcılarına darbe: 8 tutuklama

Onur Mahallesi'nde bir şüpheliye ait evin yatak odasında termal çadırda saksılara ekili 34 kök Hint keneviri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 4 kilogram esrar, bir otobüste de yolcuya ait valizde 2 bin 408 uyuşturucu etkili hap elegeçirildi. Operasyonda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 1 samuray kılıcı ve 1 pala bulundu.