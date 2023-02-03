Uyuşturucu satıcılarına şok darbe! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Şişli Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olarak Mecidiye caddesi civarında S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Saat 20:00 sıralarında yapılan çalışmalar sonucunda S.K. isimli şahsın Mecidiyeköy Mahallesi Ekin Sokakta teras katta oturduğu tespit edildi. Mecidiye Caddesi üzerinde şüpheli S.K. yakalanarak yapılan üst aramasında bir ikamet anahtarı ele geçirildi.

Anahtarın bulunduğu Mecidiyeköy Mahallesi Ekin Sokak üzerindeki apartmanın teras katında yapılan aramalar sonucunda vakumlu poşetlerde çeşitli ağırlıklarda toplam 11 bin 340 gram gelen Marijuana diye tabir edilen uyuşturucu madde 2 adet hassas terazi, bir bilgisayar ve bir adet telefon ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle yakalanan S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.