Uyuşturucu satıcılarına suçüstü! Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan İlçesi Kara Dolap Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan F.A. (24) ve C.Y. (24) isimli iki kişiyi suçüstü yakaladı. 179 gram Kokain Maddesi, 0.70 gram Hint Keneviri maddesi ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.