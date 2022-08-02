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Giriş Tarihi: 2.8.2022 16:49

Uyuşturucu satıcılarına suçüstü! Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar

İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı, satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu satıcılarına suçüstü! Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan İlçesi Kara Dolap Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan F.A. (24) ve C.Y. (24) isimli iki kişiyi suçüstü yakaladı. 179 gram Kokain Maddesi, 0.70 gram Hint Keneviri maddesi ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu satıcılarına suçüstü! Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar
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