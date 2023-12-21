Uyuşturucu satıcısına şok baskın! Piyasa değeri 8.5 milyon liralık 38 kilo uyuşturucu yakalandı

Başakşehir'de gerçekleştirilen operasyonla; yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri, İstanbul genelinde torbacılara dağıtma hazırlığında olan, B.O isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda; piyasa değeri 8 milyon 500 bin lira olan 38 kilo uyuşturucu madde (Metamfetamin), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan B.O. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZEHİR TACİRİNE JANDARMA ENGELİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; yabancı uyruklu bir şahsın, yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında yapılan çalışmalar ve takip sonucunda; şahsın kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladığı adres tespit edildi.

TOPLAM DEĞERİ 8.5 MİLYONLUK 38 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Başakşehir'de bulunan depoya, Narkotik Madde Tespit Köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda; yakalanmamak için özel olarak dizayn edilmiş, ahşap kavanoz kapaklarının içine zulalanmış vaziyette, 38 kilo uyuşturucu madde (Metamfetamin),(1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Piyasa değeri 8 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu maddenin, piyasaya sürülmesi engellenirken, uyuşturucu madde kaçakçılarının bir yöntemi daha deşifre edilmiş oldu.

Yakalanan B.O. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor