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Giriş Tarihi: 5.12.2021 15:01 Son Güncelleme: 5.12.2021 15:34

Uyuşturucu serasında suçüstü... Düzeneklerle yakalandılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu serasında suçüstü... Düzeneklerle yakalandılar...

İstanbul’da uyuşturucu serasına dönüştürülen bir adreste 6 kök Hint Keneviri, Hint Keneviri yetiştirmek için kullanılan vantilatör, soğutucu, led lambalar, saksı ve düzenekler ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi'ne bağlı Çınar Dere Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını saptadı. Uyuşturucu serasına dönüştürülen ve Hint Keneviri yetiştirilen adreste H.K., S.K. ve E.T. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 kök Hint Keneviri, Hint Keneviri yetiştirmek için kullanılan vantilatör, soğutucu, led lambalar, saksı ve düzenekler, bir havalı tüfek ve 944 lira nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu serasında suçüstü! Düzeneklerle yakalandılar | Video

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Uyuşturucu serasında suçüstü... Düzeneklerle yakalandılar...
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