İstanbul Polisi; Pendik İlçesi'ne bağlı Çınar Dere Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını saptadı. Uyuşturucu serasına dönüştürülen ve Hint Keneviri yetiştirilen adreste H.K., S.K. ve E.T. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 kök Hint Keneviri, Hint Keneviri yetiştirmek için kullanılan vantilatör, soğutucu, led lambalar, saksı ve düzenekler, bir havalı tüfek ve 944 lira nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu serasında suçüstü! Düzeneklerle yakalandılar | Video