Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan ve silah bulundurulduğu belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. F.S.T., Z.A. ve C.B. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir otomatik silah, üç ruhsatsız tabanca, 39 gerdel kapağı, 17 namlu, iki yiv set açmaya yarayan makine, dört nişangah aparatı, 65 mermi, iki hassas terazi, çok sayıda şeffaf poşet, silah imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme, üç cep telefonu, 20,7 gram Kokain maddesi, 6,79 gram Marihuana maddesi ve 12 bin 600 lira nakit para ele geçirildi.