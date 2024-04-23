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Giriş Tarihi: 23.4.2024 10:17

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul Maltepe’de uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti yapan üç kişi yakalandı. Çok sayıda silah, silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan ve silah bulundurulduğu belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. F.S.T., Z.A. ve C.B. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir otomatik silah, üç ruhsatsız tabanca, 39 gerdel kapağı, 17 namlu, iki yiv set açmaya yarayan makine, dört nişangah aparatı, 65 mermi, iki hassas terazi, çok sayıda şeffaf poşet, silah imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme, üç cep telefonu, 20,7 gram Kokain maddesi, 6,79 gram Marihuana maddesi ve 12 bin 600 lira nakit para ele geçirildi.

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Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar
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