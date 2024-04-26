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Giriş Tarihi: 26.4.2024 14:55 Son Güncelleme: 26.4.2024 16:05

Uyuşturucuları yakarken yangın çıkardılar

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu düzenlenen bir adrese Esrar maddelerini ve kimyasal maddeleri yakalanmamak için ateşe veren iki kişi yangın çıkardı. Yangını İtfaiye söndürdü. Uyuşturucu madde satıcıları yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucuları yakarken yangın çıkardılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Avcılar, Bahçelievler, Çatalca, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa İlçeleri'nde altı farklı adrese, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde iki adrese ve iki araca yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Avcılar'da operasyon düzenlenen adresteki iki kişi iddialara göre kapıyı kilitleyerek kapının arkasına bariyer oluşturdu ve evdeki uyuşturucu maddeleri ateşe verdi. Esrar maddeleri ile kimyasal maddeler tutuştu ve adreste yangın çıktı. Uyarılara rağmen açılmayan kapı polisler tarafından koçbaşı ile kırılırken, adrese gelen İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü.

İki uyuşturucu madde satıcısı da yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda altı uyuşturucu madde satıcısının yakalandığı eş zamanlı operasyonlarda 64 kök Hint Keneviri, 808 gram esrar maddesi, Hint Keneviri yetiştirmek için kullanılan malzemeler, bir balistik yelek ve 15 mermi ele geçirildi.

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Uyuşturucuları yakarken yangın çıkardılar
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