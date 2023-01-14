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Giriş Tarihi: 14.1.2023 09:12 Son Güncelleme: 14.1.2023 09:13

Uyuşturucularla suçüstü yakaladılar… 2’si de tutuklandı…

Uyuşturucu satıcılarına peş peşe operasyonlar düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını daha uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalayıp tutuklattı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucularla suçüstü yakaladılar… 2’si de tutuklandı…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. B.S.ve O.M. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler bulundu. 126 gram Eroin maddesi, 24 gram Metamfetamin maddesi, 14 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas teraziye el konuldu. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Uyuşturucularla suçüstü yakaladılar… 2’si de tutuklandı…
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