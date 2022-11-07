Uyuşturucuya ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Bursa'da başlayan 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 1700 personelle 70 adrese ani baskın düzenlendi. 1 helikopter ve 3 İHA'nın kullanıldığı operasyonlarda tespit edilen 110 kişiden 95'i gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada, "Bu meselenin kökünü kurutmaya kararlıyız ve bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yapılan takip ve çalışmaların ardından, M.P. ve Ü.Y.'nin içinde bulundukları aracı, Diyarbakır karayolunda durdurdu. Yapılan aramada şüphelilerin çantalarında cips paketleri içerisinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Adana'da ise polisin takibi sonucu otoyolda durdurulan iki otomobilden birinin bagajında narkotik köpeği Aşil'in de desteğiyle yapılan aramada 27.5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ahmet K. (25), uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, içmek için satın aldığını öne sürdü.