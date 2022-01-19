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Giriş Tarihi: 19.1.2022 09:39 Son Güncelleme: 19.1.2022 09:50

Uyuşturucuyla mücadelede 3 ayrı operasyonda 12 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucuyla mücadelede 3 ayrı operasyonda 12 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından  İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen 3 farklı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda değişik miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, yapılan üst, ev ve iş yeri aramalarında 1 kilo 54 gram Sentetik Kannabinoid,81 ,25 gram Esrar, 6, 20 gram Metamfetamin,2 adet Ecstasy, 1 Hassas Terazi ele geçirildi. 6 kişi ifadeleri alınması sonrası serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen O.I. M.O. B.Ç. Y.U. G.F. ve R.M.H adli merciilere sevk edildi. adliyeye sevk edilen B.Ç. Y.U. R.M.H tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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Uyuşturucuyla mücadelede 3 ayrı operasyonda 12 gözaltı
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