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Giriş Tarihi: 26.4.2022 10:21 Son Güncelleme: 26.4.2022 10:41

Uyuşturucuyla yakalandı ablasını suçladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Uyuşturucuyla yakalandı ablasını suçladı

Adana'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılardan Ahmet Adıgüzel, uyuşturucuları ablasının eve getirdiğini iddia ederek, “Sonra da polise ihbarda bulunuyor. Canı sıkılınca beni cezaevine gönderiyor, benim iyiliğimi istiyormuş” dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki bazı adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı ve operasyon için düğmeye bastı.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda Mehmet (33) ile eşi Çiçek Aycan (24), Ahmet Adıgüzel (35) ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Aycan çiftin evinde yapılan aramalarda 91,41 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Adıgüzel'in adresinde ise 39 ayrı pakette satışa hazır 7,38 gram metamfetamin bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adıgüzel, gazetecilere, uyuşturucu maddeleri ablasının eve getirdiğini ve polise ihbar ettiğini ileri sürerek, "Böyle abla mı olur? Canı sıkılınca beni cezaevine gönderiyor. Daha çıkalı bir ay oldu. İyiliğimi istiyormuş. Kötülük yapıyor haberi yok" dedi.

Mehmet ile eşi Çiçek Aycan ve Ahmet Adıgüzel tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucuyla yakalandı ablasını suçladı
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