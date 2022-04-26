Uyuşturucuyla yakalandı ablasını suçladı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki bazı adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı ve operasyon için düğmeye bastı.
Eş zamanlı yapılan baskınlarda Mehmet (33) ile eşi Çiçek Aycan (24), Ahmet Adıgüzel (35) ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Aycan çiftin evinde yapılan aramalarda 91,41 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Adıgüzel'in adresinde ise 39 ayrı pakette satışa hazır 7,38 gram metamfetamin bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adıgüzel, gazetecilere, uyuşturucu maddeleri ablasının eve getirdiğini ve polise ihbar ettiğini ileri sürerek, "Böyle abla mı olur? Canı sıkılınca beni cezaevine gönderiyor. Daha çıkalı bir ay oldu. İyiliğimi istiyormuş. Kötülük yapıyor haberi yok" dedi.