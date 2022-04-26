Uyuşturucuyla yakalandı ablasını suçladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adıgüzel, gazetecilere, uyuşturucu maddeleri ablasının eve getirdiğini ve polise ihbar ettiğini ileri sürerek, "Böyle abla mı olur? Canı sıkılınca beni cezaevine gönderiyor. Daha çıkalı bir ay oldu. İyiliğimi istiyormuş. Kötülük yapıyor haberi yok" dedi.