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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Uyuşturucuyu Venüs buldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uyuşturucuyu Venüs buldu
Yalova'da narkotik köpeği Venüs ile yapılan uyuşturucu baskınında 847 gram skunk maddesi ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde ikamet eden A.B.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenlendi. Ev içerisinde narkotik köpeği 'Venüs' ile yapılan aramada, 847 gram skunk maddesi bir miktar kenevir tohumu, ruhsatsız pompalı tüfek, otomatik av tüfeği, şarjörler ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B.T. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Uyuşturucuyu Venüs buldu
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