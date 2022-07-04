Uyuşturucuyu yaz sıcağında sobaya gizledi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 8 kilo 928 gram metamfetamin, 3 kilo 625 gram esrar, 238 kök Hint keneviri, 182 adet uyuşturucu hap, 160 gram eroin, 60 gram bonzai ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon sırasında yapılan aramalarda şüphelilerin polise yakalanmamak için uyguladıkları yöntemler ise dikkat çekti. Şehirlerarası yolculuk yapan bir şüphelinin uyuşturucu maddeyi yeni satın alınmış gibi kutusunda duran elektrikli sobanın içine saklayarak otobüsün bagaj kısmına teslim ettiği ortaya çıktı.
Operasyonlar kapsamında yakalanan 264 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklandı. 241 şüpheli ise serbest bırakıldı.