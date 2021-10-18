Uyuyan eşini katledip balkondan atladı

MERSİN'İN Toroslar
ilçesinde 47 yaşındaki Fettah Çağlar, eşi Hadika Çağlar
'ı (39) uyurken bıçaklayarak öldürdü. Fettah Çağlar daha sonra 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Korkunç olay, Toroslar ilçesi Halkent mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fettah Çağlar, eşi Hadika Çağlar'ı uyurken mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Fettah Çağlar daha sonra 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Fettah Çağlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocukları olan çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.