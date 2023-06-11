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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Uyuyor sandığı ayı ölü çıktı

Uyuyor sandığı ayı ölü çıktı
SİVAS'IN Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan köyüünde, motosikletiyle seyir halinde olan Safa Kartal adlı vatandaş, arazide yerde hareketsiz yatan bir ayı gördü. Ayının yaşıyor olması ihtimalini değerlendiren ve temkinli yaklaşan Kartal, bir süre bekledikten sonra ayıya yaklaştı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Kartal, yanına gittiği ayının yaşamını yitirdiğini fark etti. Kartal, "Motosikletle gezintiye çıkmıştım. Yerde ayı görünce ilk başta uyuyor sandım. Yanına gittiğimde ölmüş olduğunu fark ettim. Üzüldüm" diye konuştu.

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Uyuyor sandığı ayı ölü çıktı
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