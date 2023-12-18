Uzaklaştırma kararı bitti karısını canice öldürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Burcu Ayda (32), sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle boşanmaya karar verdiği 4 çocuğunun babası eşi Mustafa Ali Ayda (36) hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Süre ise 10 gün önce doldu. Dün sabaha karşı saat 04:00 sıralarında, Burcu Ayda'nın Değirmenönü mahallesindeki evinin kapısına dayanan Mustafa Ali Ayda, kapıyı yumruklayarak, "Açın" diye bağırmaya başladı. Burcu Ayda da uyuyan çocukları ve komşuları rahatsız olmasın diye kapıyı açmak zorunda kaldı. Ancak çift arasında daha kapının önünde tartışma çıkınca, gürültü nedeniyle uyuyan çocuklar da uyandı.Yanında getirdiği bıçağı çıkaran Mustafa Ali Ayda, çocuklarının da gözleri önünde eşini göğsünden bıçakladı. Mustafa Ali Ayda kaçarken, annelerinin kanlar içinde yere yığıldığını gören çocuklar ağlamaya ve yardım çığlıkları atmaya başladı. Yardıma koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan Burcu Ayda, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Eşini öldürdükten sonra kaçan Mustafa Ali Ayda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olaydan 8 saat sonra bir ekmek fırınının bodrum katında yakalandı. Ayda, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayda, ilk ifadesinde ailevi nedenler yüzünden çıkan tartışmanın ardından 4 çocuk annesi Burcu Ayda'yı bıçakladığını itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.