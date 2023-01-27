Uzaya çıkacak ilk Türk belirlendi! Önce ABD’ye ardından uzaya gidecek





Edinilen bilgiye göre, 36 bin kişi arasından son 30'a kalan ve uzun bir süredir Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (USAEM) eğitim alan adayların test aşaması sona erdi. 10'u kadın 30 astronot adayı arasında yapılan testler neticesinde ilk olarak son 15 belirlendi. Ardından ise ABD'li ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) sağlık heyetlerinden oluşan bir ekip tarafından son 7 kişilik liste hazırlandı.