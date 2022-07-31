Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir? İşte KPSS James Webb uzay teleskobu sorusu

Bugün düzenlenen KPSS Lisans sınavının ilk oturumunda adaylara sorulan "Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir?" sorusu yanıt arıyor. Sınav sonrası sosyal medyada pek çok aday bu soruya doğru yanıt verdiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu. Peki, KPSS lisans sınavında çıkan Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir? İşte detaylar...