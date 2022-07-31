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Giriş Tarihi: 31.7.2022 13:26

Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir? İşte KPSS James Webb uzay teleskobu sorusu

Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir? sorusu KPSS sınavından çıkan adayların gündeminde. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara bu soru yöneltildi. Hal böyle olunca sınavdan çıkan adaylar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. “James Webb” isminin verildiği uzay teleskobu; kızılötesi astronomiye yönelik olarak bilinen en güçlü teleskop olarak bilinmektedir. Peki, KPSS’de çıkan Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir? İşte detaylar...

Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir? İşte KPSS James Webb uzay teleskobu sorusu

Bugün düzenlenen KPSS Lisans sınavının ilk oturumunda adaylara sorulan "Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir?" sorusu yanıt arıyor. Sınav sonrası sosyal medyada pek çok aday bu soruya doğru yanıt verdiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu. Peki, KPSS lisans sınavında çıkan Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir? İşte detaylar...

UZAYA GÖNDERİLMİŞ EN GÜÇLÜ TELESKOBUN ADI NEDİR?

James Webb Uzay Teleskobu (İngilizce: James Webb Space Telescope, kısaltmasıyla JWST), kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobudur. Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskoptur. Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanmış, NASA öncülüğünde ve ESA ile CSA'nın desteğiyle geliştirilmiştir. Aralık 2021'de fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girmiştir.

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Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskobun adı nedir? İşte KPSS James Webb uzay teleskobu sorusu
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