‘Uzaydaki varlığınız teşvik edici’

Uzay görevine devam eden Albay Alper Gezeravcı yaptığı açıklamada gençlere seslenerek "Sizleri Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesindeki okullarımızda görmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Üniversitesi; 7 Şubat 2024 tarihinde üniversitelerine başvuruların alınacağını söyledi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile uzaydan canlı görüşmenin heyecanını yaşayan Kocaeli'ndeki fen lisesi öğrencileri de Alper Gezeravcı'nın uzaydaki varlığının kendileri için teşvik edici olduğunu söyledi.