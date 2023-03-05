Üzerine ağaç ve duvar devrilen polis şehit oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçici olarak Hatay'ın Antakya ilçesine görevlendirilen polis memuru Muhammet Tarakçı ile bir bekçinin üzerine, Atatürk Parkı'nda yaya devriye görevi yürüttüğü sırada ağaç ve duvar devrildi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesine kaldırılan Tarakçı, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Yaralı bekçinin tedavisi sürüyor. Şehit Tarakçı'nın cenazesi, bugün Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verilecek.