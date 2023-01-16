Uzman isimden "deprem dizisi" açıklaması: İzmir için yıkıcı olabilir

Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür merkez üssü Buca olan pek çok depremin yaşandığını, sadece dün bölgede 50 civarında sarsıntı kaydedildiğini söyledi.

Buca-Gölet çevresinde meydana gelen depremlerin, Tuzla Fayının kuzeydoğu ucundaki çok sayıdaki fay demetinden kaynaklandığını dile getiren Sözbilir, Buca ile Kısıkköy arasında dağılım gösteren bu depremlerin, 5 Kasım 2022'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden bu yana deprem fırtınası şeklinde geliştiğini, "deprem dizisi" denilen kesikli bir deprem döngüsüne dönüştüğünü kaydetti.