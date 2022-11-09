Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? Başöğretmenlik / uzman öğretmenlik sınavı iptal mi, ertelendi mi? MEB sınav giriş belgesi sorgulama

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Öğretmenlik mesleki sürelerine ve gelişimlerine göre unvan almalarını sağlayacak öğretmenlik kariyer basamakları sınavı için geri sayım başladı. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav tarihi MEB takvimi ile araştırılıyor. Kasım ayının gelişiyle birlikte adaylar soruyor: 2022 Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte, yanıtlar…
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.
Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.