Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? Başöğretmenlik / uzman öğretmenlik sınavı iptal mi, ertelendi mi? MEB sınav giriş belgesi sorgulama

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Öğretmenlik mesleki sürelerine ve gelişimlerine göre unvan almalarını sağlayacak öğretmenlik kariyer basamakları sınavı için geri sayım başladı. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav tarihi MEB takvimi ile araştırılıyor. Kasım ayının gelişiyle birlikte adaylar soruyor: 2022 Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte, yanıtlar…