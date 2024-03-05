Haftada 2 kutu gazlı içecek bile fazla

Kanada'dakiQuebec'teki Lava Üniversitesi'nin yaptığı çalışma, gazlı içeceklerin insan sağlığına zararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bilim insanları 30 yıl boyunca 100 bin yetişkinin beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını takip ederek sağlık durumlarıyla karşılaştırma yaptı. Gazlı içecek tüketmenin düzenli egzersiz yapan bireylerin yaptıkları sporun yarattığı pozitif etkiyi ortadan kaldırdığı tespit edildi. Araştırmaya göre, haftada sadece iki kutu 350 ml'lik gazlı içecek içmek, haftada yaklaşık 150 dakikalık egzersiz sırasında elde edilen kalp sağlığı kazanımlarını silebiliyor. Bilim insanları şekerkamışı ve şurup bazlı gazlı içeceklerin tüketilmemesi konusunda da uyardı.