Uzmanlar uyardı! Marmara’da beklenen fırtına geliyor: Dikkatli olması gereken o iller...

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yarın ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.