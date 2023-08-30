Haberler Yaşam Haberleri Üzümlü’de meydana gelen sel zarara yol açtı
Giriş Tarihi: 30.8.2023 10:34 Son Güncelleme: 30.8.2023 11:16

Üzümlü’de meydana gelen sel zarara yol açtı

Erzincan Üzümlü ilçesinde yoğun yağışların sebep olduğu selden köprü ve yollar zarar görürken park halinde bulunan bir otomobilde sel sularına kapıldı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Üzümlü’de meydana gelen sel zarara yol açtı

Erzincan-Erzurum Karayolu üzerinde bulunan Üzümlü ilçesinde yaşanan yağışlar sonrasında sel sonrasında yol ve köprüler tahribata uğradı. İlçe merkezinde bulunan dereden gelen sel taşkına sebep olurken , bazı menfezlerin kıkanması üzerine sel ilçe merkezinde ki yol, arazi ve dere yatağına yakın evlerde zarara yol açtı. Can kaybının yaşanmadığı selde bir otomobil sel sularına kapıldı.

İlçede ekipler kısa sürede çalışma başlatırken belediye tarafından içme suyunun kullanılmaması üzerine anoslar geçildi. Yaşanan selin Üzümlü ilçesinin yanı sıra Bayırbağ ve yakın köylerde de zarara yol açtığı öğrenildi. Sel sonrası hasar tesbit çalışmaları sürüyor.

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Üzümlü’de meydana gelen sel zarara yol açtı
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