Üzümlü’de meydana gelen sel zarara yol açtı

Erzincan-Erzurum Karayolu üzerinde bulunan Üzümlü ilçesinde yaşanan yağışlar sonrasında sel sonrasında yol ve köprüler tahribata uğradı. İlçe merkezinde bulunan dereden gelen sel taşkına sebep olurken , bazı menfezlerin kıkanması üzerine sel ilçe merkezinde ki yol, arazi ve dere yatağına yakın evlerde zarara yol açtı. Can kaybının yaşanmadığı selde bir otomobil sel sularına kapıldı.

İlçede ekipler kısa sürede çalışma başlatırken belediye tarafından içme suyunun kullanılmaması üzerine anoslar geçildi. Yaşanan selin Üzümlü ilçesinin yanı sıra Bayırbağ ve yakın köylerde de zarara yol açtığı öğrenildi. Sel sonrası hasar tesbit çalışmaları sürüyor.