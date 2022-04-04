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Giriş Tarihi: 4.4.2022 21:55

Uzun süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

İHA
Uzun süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan ve Kapadokya bölgesinde rehberlik yapan İbrahim Elalan evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe giden Z.E eşinden uzun süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen Z. E. eve geldiğinde eşinin hareketsiz olarak yattığını gördü.

Durumu 122 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Elalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi soncu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Elalan'ın cansız bedeni daha sonra Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Uzun süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
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